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Кабмином приняты меры для обеспечения социальной защиты лиц, депортированных по национальному признаку

Кабмином приняты меры для обеспечения социальной защиты лиц, депортированных по национальному признаку

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса лица, депортированного по национальному признаку”. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

“Указанным постановлением расширен перечень документов, подтверждающих принадлежность к числу лиц, депортированных по национальному признаку, и определены уполномоченный орган, на который возлагается подготовка документов, необходимых для установления факта депортации. Реализация акта будет способствовать обеспечению социальной защиты лиц, депортированных по национальному признаку”, — говорится в сообщении.

Напомним, с 2014 года статус лица, депортированного по национальному признаку, получили только 109 человек из 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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