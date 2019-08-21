Кабмином приняты меры для обеспечения социальной защиты лиц, депортированных по национальному признаку

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса лица, депортированного по национальному признаку”. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

“Указанным постановлением расширен перечень документов, подтверждающих принадлежность к числу лиц, депортированных по национальному признаку, и определены уполномоченный орган, на который возлагается подготовка документов, необходимых для установления факта депортации. Реализация акта будет способствовать обеспечению социальной защиты лиц, депортированных по национальному признаку”, — говорится в сообщении.

Напомним, с 2014 года статус лица, депортированного по национальному признаку, получили только 109 человек из 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории.