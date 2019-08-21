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Арахамия предложил сменить менеджмент Укроборонпрома и приватизировать его

Арахамия предложил сменить менеджмент Укроборонпрома и приватизировать его

КИЕВ. 21 августа. УНН. Руководство ГК "Укроборонпром" нужно поменять и приватизировать концерн. Об этом заявил избранный народный депутат, которого называют вероятным главой будущей фракции "Слуга народа", Давид Арахамия журналистам в среду, передает УНН.

"Я думаю, что скандалы, связанные с Укроборонпромом, надо сводить на нет. С помощью... Совета национальной безопасности и обороны, потому что это тот орган, который должен быть интегратором в этих процессах. И они уже начали это делать. В свою очередь, нужно полностью поменять менеджмент концерна и приватизировать его. Когда он будет должным образом корпоратизирован, это и минимизирует риски конфликта, которые есть сейчас", - сказал Арахамия.

По его словам, в новом составе Министерства экономического развития и торговли будет специальный отдел. Он добавил, что представители этого отдела займутся проблемами Укроборонпрома.

Добавим, для реформирования Укроборонпрома создадут координационный центр в СНБО.

Напомним, ГБР расследует присвоение 10 млн грн сотрудниками "Укрспецэкспорта".

Источник: УНН
Теги: Укроборонпром, Слуга народа
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