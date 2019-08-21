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ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата

ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата

КИЕВ. 21 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 83 народных депутатов Украины, всего зарегистрировано уже 321 нового нардепа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ЦИК.

“Согласно Конституции Украины, Закону Украины „О выборах народных депутатов Украины“ и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе”, — указано в сообщении.

Среди них:

  • 26 — от партии “Слуга народа”;
  • 8 — от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”;
  • 5 — от политической партии “Батькивщина”;

Также в соответствии с Конституцией Украины, Закону Украины “О выборах народных депутатов Украины” и на основании соответствующих протоколов ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах Комиссия зарегистрировала 36 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

“Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 — избранных в ЗБВО и 155 — избранных в ОВО”, — добавили в ЦИК.

Как отмечал УНН, ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина
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