Политзаключенного Бекирова доставили в больницу - Денисова

КИЕВ. 21 августа. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Только адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитного, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи”, — написала Денисова.

Денисова сообщила, что во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

“По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО”, — отметила Денисова.

Также, она надеется, что по результатам обследований Эдема Бекирова будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

“Поскольку проведение этих обследований инициирует правительство РФ, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека по крымского татарина Эдема Бекирова”, — написала Денисова.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.