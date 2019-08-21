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"Лефортово" приняло передачи еще для трех политзаключенных

"Лефортово" приняло передачи еще для трех политзаключенных

КИЕВ. 21 августа. УНН. Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и еще одному политическому заключенному сегодня передали продукты в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Виктория Ивлева, передает УНН.

"На Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и еще одного украинского политзаключенного сегодня были сделаны передачи в СИЗО "Лефортово". Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты, шоколад, яблоки, семга, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки: с наполнителем нельзя - вдруг наполнишь, а оно не то! К заключенным "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - написала Ивлева.

Как сообщал УНН, администрация московского следственного изолятора "Лефортово" утром 20 августа приняла передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимир Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СИЗО, политзаключенные
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