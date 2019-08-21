Суд в РФ оставил под стражей еще 6 украинских моряков

КИЕВ. 21 августа. УНН. Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает УНН.

“Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков Юрия Безъязычного, Юрия Будза, Владимира Лесного, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера”, — говорится в сообщении.

Как и в предыдущих судебных заседаниях суд, по ходатайству прокурора, определил провести заседание в закрытом режиме.

Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения.

Напомним, Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов третьей группы из семи военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом, заседание проходило в закрытом режиме.