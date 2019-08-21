РФ обжаловала решение парижского арбитража по иску Ощадбанка
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российская Федерация обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка, указав, что крымское отделение учреждения “не подпадает под действие договора о защите инвестиций”, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Министерства юстиции РФ.
“С 2018 года Российская Федерация оспаривает правомерность арбитражных решений..., поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму”, — отметили в российском министерстве.
Также в Минюсте РФ заявили, что якобы: “В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов — Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением”.
“Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 г. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве. Обнаруженные доказательства позволили Российский Федерации на основании норм французского права обратиться 19 августа 2019 г. за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение”, — подытожили в ведомстве.
Стоит напомнить, что в конце июля РФ обжаловала решение о взыскании 1 млрд долларов в пользу “Ощадбанка”.