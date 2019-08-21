ЦИК объявила предупреждение кандидатам в нардепы за непредоставление финансовых отчетов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за непредоставление промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ЦИК.

“Во время сегодняшнего заседания Комиссия объявила предупреждение за нарушение распорядителями текущих счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах сроков представления в ОИК промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательного фонда 299 кандидатам в 61 ОВО и окончательных финансовых отчетов — 260 кандидатам в 53 ОИО”, — говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 83 народных депутатов Украины, всего зарегистрировано уже 321 нового нардепа.