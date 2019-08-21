Правительство внесло изменения относительно финансирования для обеспечения временным жильем переселенцев

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70/30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

“Сегодня по инициативе МТОТ Правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70% — из государственного бюджета, 30% — из местного бюджета. До этого бюджетная программа с такого софинансирования действовала в соотношении 50/50, то есть размер софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета уменьшился с 50 до 30%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря принятым сегодня изменениям открылась возможность участия большего количества общин в этой программе, в свою очередь поможет обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания и упростит доступ к получению административных услуг для населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на 19 августа 2019 года в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища.