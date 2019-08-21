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Правительство внесло изменения относительно финансирования для обеспечения временным жильем переселенцев

Правительство внесло изменения относительно финансирования для обеспечения временным жильем переселенцев

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70/30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

“Сегодня по инициативе МТОТ Правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70% — из государственного бюджета, 30% — из местного бюджета. До этого бюджетная программа с такого софинансирования действовала в соотношении 50/50, то есть размер софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета уменьшился с 50 до 30%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря принятым сегодня изменениям открылась возможность участия большего количества общин в этой программе, в свою очередь поможет обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания и упростит доступ к получению административных услуг для населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на 19 августа 2019 года в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, переселенцы
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