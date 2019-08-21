Стало известно, кто заменил Романа Бессмертного в ТКГ

КИЕВ. 21 августа. УНН. В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк, сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую “формулу Штайнмайера”, возможную амнистию и проведения местных и выборов в ОРДЛО, но без результатов.

“Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины”, — отметили в СМИ.

Как сообщал УНН, недавно Роман Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече “Нормандской четверки”.