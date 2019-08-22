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Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 ("Большой восьмерки") после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает УНН.

Зеленский отметил, что с марта 2014 года на территории Украины продолжается война, а полуостров Крым оккупирован Российской Федерацией.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду, 21 августа, выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").

Напомним, все началось с заявления президент США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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