Новый посол Австрии начал работу в Украине

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине начал работу новый посол Австрии в Киеве Гернот Пфандлер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил он во время мероприятия.

Была дана положительная оценка состояния двустороннего сотрудничества. Отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в нашем государстве. Собеседники высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.

Напомним, в Украине также начал работу новый посол Франции Этьен де Монтень де Понсен.