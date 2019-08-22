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Маас: перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре

Маас: перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре

Хайко Маас

КИЕВ. 22 августа. УНН. Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым накануне, передает УНН со ссылкой на DW.

При этом Маас отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон.

"Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование на Донбассе", - отметил немецкий дипломат.

В свою очередь, Сергей Лавров на вопрос, соответствует ли истине информация о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна "кропотливая работа на результат". "Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

На вопрос, продолжатся ли поставки газа через Украину после 2020 года, Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупки газа у России. При этом он назвал строительство газопровода "Северный поток-2" "чисто коммерческим проектом", который повысит энергетическую безопасность Европы и "не задуман для того, чтобы нанести вред Украине". По словам Лаврова, в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" есть конкретные решения, которые позволят снять обеспокоенность, если эту тему не будут пытаться политизировать.

Ранее глава МИД ФРГ призвал Россию к конструктиву в возобновлении переговоров по Донбассу.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Украина, Германия
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