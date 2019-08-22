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В "Европейской солидарности" заявили, что не подавали кандидатуру на должность вице-спикера Рады

В "Европейской солидарности" заявили, что не подавали кандидатуру на должность вице-спикера Рады

КИЕВ. 22 августа. УНН. Партия "Европейская солидарность" не подавала свою кандидатуру на должность вице-спикера Верховной Рады Украины, потому что претендует на руководящие должности в комитетах парламента. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины, новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Мы не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера, потому что мы претендуем на руководство различных комитетов. Мы считаем, что, как минимум, 11 человек из партии "Европейская солидарность" могут занимать по пропорциональному распределению должности или глав, или первых заместителей или секретарей комитетов", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что не будут претендовать на должность вице-спикера парламента.

Источник: УНН
Теги: ВР, Европейская Солидарность
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