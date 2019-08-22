Президент завтра примет участие в церемонии поднятия Государственного флага

КИЕВ. 22 августа. УНН. Завтра, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прессслужбы Офиса Президента.

"В пятницу, 23 мая, в 9:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины. Место проведения: Софиевская площадь", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, 23 августа Украине отмечает День Государственного флага.

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