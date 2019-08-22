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Стало известно, что уже рассмотрели на подготовительной депутатской подгруппе

Стало известно, что уже рассмотрели на подготовительной депутатской подгруппе

КИЕВ. 22 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской подгруппы из числа новоизбранных народных депутах обсудили перечень парламентских комитетов Верховной Рады 9-го созыва и их функциональную нагрузку, в частности, дискуссия велась по комитету по правам человека. Об этом сообщил политический эксперт Владимир Кацман, который выдвигался под №71 в избирательном списке партии "ОПЗЖ", передает корреспондент УНН.

"На подготовительной группе снова шли по перечню комитетов и их функциональным обязательствам. Когда дошли до комитета по правам человека, возникла дискуссия, которая длилась где-то полчаса. Далее следуют по перечню, по функциональной нагрузке на комитеты", - сказал Кацман.

По его словам, комитеты не объединяли и их количество осталось неизменным - 23 комитета. Также эксперт сообщил, что вопрос выделения комитетов оппозиции еще не поднимался.

"Вопрос пока не шел о том, что отдают, а что не отдают", - сказал Кацман.

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, этой партии должны отойти 60% руководящих позиций в комитетах.

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет
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