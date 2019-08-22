Стало известно, что уже рассмотрели на подготовительной депутатской подгруппе

КИЕВ. 22 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской подгруппы из числа новоизбранных народных депутах обсудили перечень парламентских комитетов Верховной Рады 9-го созыва и их функциональную нагрузку, в частности, дискуссия велась по комитету по правам человека. Об этом сообщил политический эксперт Владимир Кацман, который выдвигался под №71 в избирательном списке партии "ОПЗЖ", передает корреспондент УНН.

"На подготовительной группе снова шли по перечню комитетов и их функциональным обязательствам. Когда дошли до комитета по правам человека, возникла дискуссия, которая длилась где-то полчаса. Далее следуют по перечню, по функциональной нагрузке на комитеты", - сказал Кацман.

По его словам, комитеты не объединяли и их количество осталось неизменным - 23 комитета. Также эксперт сообщил, что вопрос выделения комитетов оппозиции еще не поднимался.

"Вопрос пока не шел о том, что отдают, а что не отдают", - сказал Кацман.

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, этой партии должны отойти 60% руководящих позиций в комитетах.