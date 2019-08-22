Зеленский оговорил с премьером Британии вопрос возвращения РФ в G7

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прессслужбы Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России к "Большой семерки".

"Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

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Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая происходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон пригласил Президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Напомним, в последние дни обсуждается возможность реинтеграции России в G7. Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.