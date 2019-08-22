Половина украинцев считает направление движения страны правильным: впервые с 2004 года

КИЕВ. 22 августа. УНН. В августе 2019 года, впервые за годы замеров с 2004 года, половина опрошенных украинцев решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Об этом УНН передает со ссылкой на результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"В августе 2019 года впервые за годы замеров (с 2004 года) половина граждан решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 23% и еще 26% не определились", - говорится в результатах исследования.

После выборов существенно возросла вера граждан в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В это верят 48%, и только 8% не верят. Вера в перспективы Украины преодолеть трудности преобладает во всех регионах и среди граждан всех возрастов, особенно - среди молодежи в возрасте до 30 лет (62%).

"Впервые 31% граждан определили ситуацию как достаточно позитивную - благополучную (5,5%) или спокойную (26%). Особенно позитивные настроения среди молодежи - 9% оценивает нынешнюю политическую ситуацию как благополучную и еще 43% - как спокойную", - говорится в результатах исследования.

Для примера: как критическую, взрывную определяли политическую ситуацию 37% граждан в 2015 году, 30% - в 2016-м, 30% - в 2017-м, 25% - в 2018-м и лишь 8% - в 2019-м.

"После выборов значимо выросли положительные ощущения украинцев в восприятии будущего Украины: 56% испытывают надежду, а на второе место вышел оптимизм - 36%, это самый высокий показатель за все время проведения замеров с 2005 года", - говорится в результатах исследования.

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, согласно данным опроса, обнародованного в июне, более 40% опрошенных украинцев считали направление движения страны правильным.