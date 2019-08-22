В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8

КИЕВ. 22 августа. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский “слишком смело высказывается по вопросам международных отношений без должного понимания этой сферы”. Так она прокомментировала недавнее высказывание Главы государства о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после аннексии Крыма и прекращения конфликта на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Я даже удивилась, как президент Украины так смело вовлек себя в обсуждение вопросов, которые требуют действительно понимания сути происходящего”, — сказала Захарова на брифинге в четверг. Она отметила, что в структуре международных отношений нельзя разобраться за один вечер. “Мы прекрасно понимаем, что та сфера, в которой осуществлял свою деятельность нынешний президент Украины, конечно, имеет международный аспект, но несколько в другом”, — добавила дипломат.

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Захарова пояснила, что перед подобными заявлениями, которые сделал Зеленский о возвращении РФ в G8, следует “советоваться с экспертами, либо делегировать экспертам, которые реально понимают суть происходящего”. “Учитывая, что он (комментарий Зеленского) был адресован России, мы имели полное право его прокомментировать. В общем-то претензия одна: профессионалы должны заниматься тем делом, которому они учились, а если ты в каких-то вопросах некомпетентен, лучше эти вопросы делегировать”, — заключила официальный представитель МИД РФ.

Стоит напомнить, что Лавров прокомментировал информацию об обмене пленными между РФ и Украиной.