Регистрация | Вход |
USD: 25,20 0,0731  EUR: 27,99 0,1516 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 22 августа 2019 16:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года
В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4170
Версия для печати

Избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата

Избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата

КИЕВ. 22 августа. УНН. Избранный народным депутатом по списку "Слуги народа", эксперт шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, вместо него избранной народным депутатом признали Елену Хоменко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лисюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, который не получил указанного мандата", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 22 августа.

В то же время, как отмечается, избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Елена Хоменко, включенная в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №129.

Напомним, в июне "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.