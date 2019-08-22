Обвиняемого в участии в "самообороне" Крыма планируют обменять на военнопленного украинского моряка – адвокат

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывший боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на украинца, удерживаемого Россией. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, планируется, что его обменяют на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал Свинцицкий.

Однако других подробностей адвокат не сообщил, пишет издание.

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Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в России украинцев.

Также напомним, что российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решится в течение ближайших дней.