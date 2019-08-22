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"Слуга народа" хочет взять председательство в 21 комитете – Стефанчук

"Слуга народа" хочет взять председательство в 21 комитете – Стефанчук

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 22 августа. УНН. Партия "Слуга народа" хочет взять председательства в 21 комитете Верховной Рады. Об этом сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук после заседания подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

"Эта дискуссия еще сложнее, чем вхождение в комитеты, потому что каждый себя видит на должности, как минимум, руководителя или заместителя. Поэтому мы решили проще. Мы свои 60% в соответствии с нашей квотой забираем, а вы берите и делитесь сами, если не можете найти общий язык. Если я не ошибаюсь, то в 21 комитете мы хотели бы взять председательство и взять обычных двух замов. А по другим (должностям - ред.) - первый зам и секретарь - мы бы хотели передать на решение нашим коллегам", - сказал Стефанчук.

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, этой партии должны отойти 60% руководящих позиций в комитетах.

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет, Слуга народа

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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