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Денисова: в ЕСПЧ запланировано рассмотрение дела Бекирова на 6 сентября

Денисова: в ЕСПЧ запланировано рассмотрение дела Бекирова на 6 сентября

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Европейском суде по правам человека на 6 сентября 2019 года запланировано рассмотрение дела удерживаемого за решеткой в оккупированном Крыму тяжелобольного украинца Эдема Бекирова. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им. Семашко, его подзащитный был возвращен в Симферопольский СИЗО. Впрочем, адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - указала она.

По ее словам, в таких действиях со стороны руководства РФ усматривается выполнения второго решения ЕСПЧ.

"Кроме того, адвокат господина Бекирова связал указанный процесс с окончательным рассмотрением Европейским судом дела его подзащитного о нарушении его прав РФ, которое запланировано на 6 сентября 2019 года", - добавила Денисова.

По словам Омбсдумена, она надеется, что "во время госпитализации он получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме, а также на обоснованное и справедливое решение суда в отношении гражданина Украины - Эдема Бекирова".

Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.

Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Эдему Бекирову.

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, Людмила Денисова
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