Новости: Политика
Четверг, 22 августа 2019, 17:40 • Юлия Шрамко • 5010
Подготовительная депутатская группа соберется на заседание 23 августа
КИЕВ. 22 августа. УНН. Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины состоится в пятницу, 23 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе парламента.
Начало заседания запланировано 23 августа в 11:30.
Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.
Напомним, на этой неделе Подготовительная депутатская группа работает над кандидатурами в комитеты Верховной Рады.
Источник: УНН