Регистрация | Вход |
USD: 25,20 0,0731  EUR: 27,99 0,1516 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 22 августа 2019 18:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года
В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5010
Версия для печати

Подготовительная депутатская группа соберется на заседание 23 августа

Подготовительная депутатская группа соберется на заседание 23 августа

КИЕВ. 22 августа. УНН. Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины состоится в пятницу, 23 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе парламента.

Начало заседания запланировано 23 августа в 11:30.

Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

Напомним, на этой неделе Подготовительная депутатская группа работает над кандидатурами в комитеты Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.