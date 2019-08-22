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Зеленский обсудил с Трюдо недопущения России к "Большой семерке"

Зеленский обсудил с Трюдо недопущения России к "Большой семерке"

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о невозможности возвращения России в "Большую семерку". Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.

"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Трюдо договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

Напомним, в последние дни обсуждается возможность реинтеграции России в G7. Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.

Он заявил, что сигналом миру о том, что Россия готова вернуться в состав G8, будет возвращение Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль.

Добавим, что против возвращения России в G8 выступили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: УНН
Теги: Россия, Большая семерка, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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