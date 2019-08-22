СМИ узнали о нежелании Канады возвращать Россию в G8

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве, передает УНН.

Он подчеркнул, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит “Большой семерки” во Францию. “Россия не была приглашена на эту встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ был отрицательным”, — заявил агентству канадский чиновник.

Как утверждал CNN, инициативу о приглашении России на саммит G7 в 2020 году выдвинул французский президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Трамп согласился, что Россию нужно пригласить на саммит и назвал участие России в работе этого международного клуба целесообразным. Свое мнение президент США высказал публично.

Лидеры большинства остальных стран — участниц саммита заявили о том, что возвращение России может произойти лишь после выполнения ею ряда условий. Так, лидеры Великобритании и Германии Борис Джонсон и Ангела Меркель заявили, что возрождение формата “Большой восьмерки” с Россией может произойти только после прогресса по ситуации в Украине. После этого, 21 августа Эмманюэль Макрон все же уточнил свою позицию: он признал, что без решения украинского вопроса возвращение России в клуб было бы “ошибкой”.

Как отмечал УНН, в МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8.