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Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню Государственного флага

Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню Государственного флага

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"В пятницу, 23 августа, в 9:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины", - указали в ОПУ.

Мероприятие состоится на Софийской площади в Киеве.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.

Как сообщал УНН, Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.

Источник: УНН
Теги: флаг Украины, Президент, праздник, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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