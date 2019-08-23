Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню Государственного флага

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"В пятницу, 23 августа, в 9:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины", - указали в ОПУ.

Мероприятие состоится на Софийской площади в Киеве.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.

Как сообщал УНН, Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.