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В США подняли сине-желтый флаг ко Дню флага Украины

В США подняли сине-желтый флаг ко Дню флага Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. На территории посольства Украины в Вашингтоне во время празднования Дня Государственного флага подняли сине-желтый флаг. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение украинского диппредставительства в США.

"В Вашингтоне в посольстве Украины в США в День Государственного флага Украины торжественно подняли сине-желтый флаг", - указали в посольстве.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.

Как сообщал УНН, Президент Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.

Источник: УНН
Теги: США, флаг Украины, праздник
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