Новости: Политика
Пятница, 23 августа 2019, 08:52 • Юлия Шрамко • 7785
В США подняли сине-желтый флаг ко Дню флага Украины
КИЕВ. 23 августа. УНН. На территории посольства Украины в Вашингтоне во время празднования Дня Государственного флага подняли сине-желтый флаг. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение украинского диппредставительства в США.
"В Вашингтоне в посольстве Украины в США в День Государственного флага Украины торжественно подняли сине-желтый флаг", - указали в посольстве.
Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.
Как сообщал УНН, Президент Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.
Источник: УНН