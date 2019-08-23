Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, передает корреспондент УНН.

На Софийской площади в Киеве Владимир Зеленский, перед началом поднятия Государственного флага, поздравил всех с праздником.

"Слава Украине! Поздравляю с Днем Государственного флага Украины", - сказал Зеленский.

Вместе с ним в День Государственного флага флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

После поднятия Государственного флага с участием Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония присвоения почетных наименований военным частям.

Указами Президента Украины с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, беря во внимание образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке и по случаю 28-й годовщины Независимости Украины присвоено:

28-й отдельной механизированной бригаде - имени рыцарей Зимнего похода;

92-й отдельной механизированной бригаде - имени кошевого атамана Ивана Сирко;

456-й бригаде транспортной авиации - имени Дмитрия Майбороды;

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде - имени Константина Пестушко;

Южному территориальному управлению Национальной гвардии Украины - Одесское;

15-у полку Национальной гвардии Украины - Славянский;

105-у пограничному отряду Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины - князя Владимира Великого;

17-у пограничному отряду Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины - имени полковника Александра Жуковского.

Напомним, Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.