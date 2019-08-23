Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев

КИЕВ. 23 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине сообщает ТАСС, передает УНН.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве.

При этом цель визита в посольстве не уточнили.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".