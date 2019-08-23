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При Офисе Президента создают Совет волонтеров

При Офисе Президента создают Совет волонтеров

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при Офисе Президента создается Совет волонтеров. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.

"При Офисе Президента создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не нужно.

В то же время, Зеленский заявлял, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Источник: УНН
Теги: волонтеры, совет, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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