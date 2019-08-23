При Офисе Президента создают Совет волонтеров

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при Офисе Президента создается Совет волонтеров. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.

"При Офисе Президента создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не нужно.

В то же время, Зеленский заявлял, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.