Новости: Политика
Пятница, 23 августа 2019, 11:15 • Анна Мурашко • 4800
При Офисе Президента создают Совет волонтеров
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при Офисе Президента создается Совет волонтеров. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.
"При Офисе Президента создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не нужно.
В то же время, Зеленский заявлял, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.
Источник: УНН
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