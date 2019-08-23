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В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение
В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение
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Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский

Источник: УНН
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