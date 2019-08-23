Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский

Регистрация
|
Вход
|
Facebook login
USD: 25,20
0,0731
EUR: 27,99
0,1516
Об агентстве
RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019
12:29
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
Главная
Новости
Анонсы
Блоги
Друзья ищут дом
Эксклюзивные новости УНН
Политика
Экономика
Агроновости
Киев
Общество
Здоровье
Криминал и ЧП
УНН Lite
Новости Мира
Технологии
Спорт
Культура
Мультимедиа
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение
Убийство адвоката в Кропивницком: стали известны детали совершения преступления
Пограничники задержали американца, объявленного в международный розыск
Синоптики рассказали, где будет идти дождь на День Независимости
В Полтавской области мертвой нашли объявленную в розыск женщину
В НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком
Родители подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко проходят по делу в статусе свидетелей
Стрельба в Кропивницком: в полиции опровергли информацию о смерти второго раненого
Эксперт назвал главного претендента на пост премьер-министра
Пожар в одесском отеле: тело ребенка отправили на генетическую экспертизу
В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года
Показать еще
Стрим УНН
Фото
Видео
X-files
Публикации
RSS
Экономика
Нехватка кадров: в каких отраслях ощущается нехватка работников и что будет дальше
Понедельник, 19 августа 2019, 13:06
• Мария Мамаева
Экономика
Эксперт: осенью наступает благоприятное время для покупки недвижимости
Четверг, 15 августа 2019, 14:16
• Петро Ивасюк
Политика
В ведущем юрвузе страны рассказали о функционировании военной юстиции в разных государствах
Вторник, 13 августа 2019, 13:07
• Тарас Джмиль
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске
Погода в Запорожье
Новости:
Политика
Вернуться к списку
RSS
Архив
Пятница, 23 августа 2019, 11:27
•
Анна Мурашко
•
5220
Версия для печати
Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский
Источник:
УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в
Viber
и канал новостей в
Telegram
Свежие новости раздела
Пятница, 23 августа 2019
11:35
Матиос поздравил с годовщиной восстановления Военной прокуратуры: докладываем о результатах не опуская глаз
11:34
Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский
11:21
В Киев прилетела омбудсмен РФ Москалькова
11:15
При Офисе Президента создают Совет волонтеров
11:11
Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано - Зеленский
Новости по теме
Пятница, 23 августа 2019
10:52
Сенцова в списках на обмен между РФ и Украиной не будет - СМИ
10:19
Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев
09:58
Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей
09:15
Подготовительная депутатская группа сегодня соберется на заседание
08:52
В США подняли сине-желтый флаг ко Дню флага Украины
Политика
|
Экономика
|
Киев
|
Криминал и ЧП
|
Продукты
|
Услуги
|
Контакты
|
Вход
|
Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019.
Privacy Policy
. Разработка сайта:
Argentum IT Lab
.
Устанавливайте мобильное приложение