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Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский

Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, когда состоится обмен удерживаемыми и ведет ли он переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен, Президент, Владимир Зеленский
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