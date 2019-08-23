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В "Слуге народа" заявили, что в случае создания коалиции соглашение с ней могут подписать 29 августа

В "Слуге народа" заявили, что в случае создания коалиции соглашение с ней могут подписать 29 августа

КИЕВ. 23 августа. УНН. В партии "Слуга народа" не исключают возможности подписания коалиционного соглашения в случае создания коалиции в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа. Об этом журналистам в пятницу заявил новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"Безусловно, я представляю правящую партию, и я буду подписывать. Будет ли это коалиционное соглашение, будет ли это, если никто к ("Слуге народа" - ред.) не присоединится - акт или декларация", - сказал Гетьманцев, отвечая на вопрос, будет ли он 29 августа ставить свою подпись в коалиционном соглашении.

Напомним, как заявлял Разумков, в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, коалиция, нардепы, Слуга народа
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