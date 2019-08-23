Каждый из 117 военных прокуроров представительства обеспечил возвращение Украине 47 млн грн

КИЕВ. 23 августа. УНН. На каждого из 117 прокуроров представительства интересов государства, работающих в структуре Военной прокуратуры, приходится 47 млн грн, возврат которых он обеспечил. Об этом говорится в графическом отчете к годовщине восстановления деятельности Военной прокуратуры, опубликовал на своей странице в Facebook Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает УНН.

В сфере представительства интересов государства Военной прокуратурой было заявлено исков на сумму 3,5 млрд грн и обеспечено реальное выполнение на сумму 3,47 млрд грн.

Каждый из прокуроров представительства обеспечил возврат 47 млн грн и 658 га земель.

Напомним, Главный военный прокурор Анатолий Матиос поздравил сотрудников Военной прокуратуры с пятого годовщиной восстановления деятельности ведомства, которое было ликвидировано во времена президентства Виктора Януковича.