Регистрация | Вход |
USD: 25,20 0,0731  EUR: 27,99 0,1516 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 14:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7275
Версия для печати

Каждый из 117 военных прокуроров представительства обеспечил возвращение Украине 47 млн грн

КИЕВ. 23 августа. УНН. На каждого из 117 прокуроров представительства интересов государства, работающих в структуре Военной прокуратуры, приходится 47 млн грн, возврат которых он обеспечил. Об этом говорится в графическом отчете к годовщине восстановления деятельности Военной прокуратуры, опубликовал на своей странице в Facebook Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает УНН.

В сфере представительства интересов государства Военной прокуратурой было заявлено исков на сумму 3,5 млрд грн и обеспечено реальное выполнение на сумму 3,47 млрд грн.

Каждый из прокуроров представительства обеспечил возврат 47 млн грн и 658 га земель.

Напомним, Главный военный прокурор Анатолий Матиос поздравил сотрудников Военной прокуратуры с пятого годовщиной восстановления деятельности ведомства, которое было ликвидировано во времена президентства Виктора Януковича.

Источник: УНН
Теги: военная прокуратура
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.