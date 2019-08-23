Обмен удерживаемыми: Кремль заявил о контактах в развитие договоренностей Путина и Зеленского

КИЕВ. 23 августа. УНН. Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - заявил Песков, комментируя информацию о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".