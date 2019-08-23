ЦИК зарегистрировала уже 395 народных депутатов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 395 новоизбранных народных депутатов Украины, сегодня зарегистрировано 75 нардепов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 44 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Среди них:

22 - от партии "Слуга народа";

10 - от партии "ОПЗЖ";

1 - от партии "Батькивщина";

1 - от партии "Европейская солидарность";

10 - от партии "Голос".

Также указано, что ЦИК зарегистрировала 30 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

"По состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных в ОМИО и 185 - избранных в ОВО", - добавили в ЦИК.

Напомним, избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата.