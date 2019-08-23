Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 17:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16650
Версия для печати

ЦИК зарегистрировала уже 395 народных депутатов

ЦИК зарегистрировала уже 395 народных депутатов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 395 новоизбранных народных депутатов Украины, сегодня зарегистрировано 75 нардепов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 44 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Среди них:

  • 22 - от партии "Слуга народа";
  • 10 - от партии "ОПЗЖ";
  • 1 - от партии "Батькивщина";
  • 1 - от партии "Европейская солидарность";
  • 10 - от партии "Голос".

Также указано, что ЦИК зарегистрировала 30 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

"По состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных в ОМИО и 185 - избранных в ОВО", - добавили в ЦИК.

Напомним, избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата.

Источник: УНН
Теги: ВР, ЦИК, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.