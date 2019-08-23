Сегодня в СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований - Аваков

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудят вопросы создания Службы финансовых расследований. Об этом сегодня сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД о деятельности правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

По его словам, в государстве крайне остро стоит вопрос создания единого органа который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.

“Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны”, — сказал Аваков.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.