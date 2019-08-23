Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 17:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Сегодня в СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований - Аваков

Сегодня в СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований - Аваков

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудят вопросы создания Службы финансовых расследований. Об этом сегодня сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД о деятельности правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

По его словам, в государстве крайне остро стоит вопрос создания единого органа который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.

“Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны”, — сказал Аваков.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Источник: УНН
Теги: МВД, СНБО, Арсен Аваков, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.