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Аваков заявил о необходимости законодательного урегулирования добычи янтаря

Аваков заявил о необходимости законодательного урегулирования добычи янтаря

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вопрос незаконной добычи и реализации янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время коллегии Министерства внутренних дел, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

"Вопрос незаконной добычи и реализации янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости. Это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов", - сказал Аваков.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, важным элементом решения этого вопроса может стать признание янтарных регионов северных областей государства районами программы экономического развития.

"Нормирование в этом вопрос положительно повлияет и на улучшение криминогенной ситуации. Заложит основы не только янтарной, но и других отраслей, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций. Государство начнет получать прибыль. При этом будет обеспечен эффективный контроль за состоянием рекультивации земель, что позволит избежать экологических последствий", - отметил Князев.

По его словам, с целью недопущения в зону добычи янтаря противоправных элементов выставлено 14 блокпостов и образовано 7 полицейских станций. Это позволило обеспечить надлежащее реагирование на сообщения о незаконной добыче.

"По факту незаконной добычи янтаря полицией начато почти 300 производств. Более 260 человек привлечены к уголовной ответственности. Изъято около 7 тонн камней, стоимость которых на черном рынке колеблется от 30 млн долларов", - сказал Князев.

Напомним, в Госгеонедрах указали, что легализация добычи янтаря обойдется Украине в 20-30 млн грн.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, янтарь

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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