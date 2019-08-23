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В Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху обсудили визит последнего в Украину

В Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху обсудили визит последнего в Украину

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону вопросы совместной борьбы с международным терроризмом, ситуацию в Украине (как и детали самого визита) и взаимодействие на сирийском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает УНН.

“Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом”, — говорится в сообщении.

В телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал Путина об итогах своего недавнего визита в Украину.

“Премьер-министр Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита в Украину”, — говорится в сообщении. Израильский премьер находился в Киеве с двухдневным визитом 19-20 августа.

Путин и Нетаньяху затронули также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и условились о продолжении контактов.

Как писал УНН ранее, Путин собрал Совбез РФ через ракетные испытания США.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Израиль
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