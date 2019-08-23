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Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Президента Украины.

В сообщении говорится, что глава государства поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в “Большую семерку”, — отметил Президент.

Во время встречи было акцентировано внимание на необходимости продолжения объединенных усилий всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

“Ваш успех — в наших интересах. Потому ваш успех — это успех Украины”, — подчеркнул президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив главу государства за активный диалог с украинской общиной.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги по реализации отдельных инициатив в политическом и гуманитарном направлениях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть занимает жесткую позицию относительно возвращения оккупированного Крыма в Украину.

Источник: УНН
Теги: встреча, конгресс, Владимир Зеленский
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