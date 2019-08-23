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Уровень безработицы украинский снизился на 0,7% - Рева

Уровень безработицы украинский снизился на 0,7% - Рева

КИЕВ. 23 августа. УНН. Уровень безработицы украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%. Об этом сегодня сообщил Министр социальной политики Украины Андрей Рева на итоговой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

“По данным первого квартала 2019 года уровень занятости по сравнению с соответствующим периодом 2018 вырос с 55,9% до 57,1%, уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился с 9,5% до 8,8%”, — сказал Рева.

По его словам это очень положительные тенденции, потому что сегодня есть уже конкуренция у работодателей за работника и это предпосылки существенного уменьшения миграции за границу.

“Фактически, по данным Государственной службы занятости, на сегодня существует безработица только в масштабах несоответствия профессионально-квалификационного уровня потребностям рынка труда и индивидуальных проблем, связанных с неконкурентоспособностью человека на рынке труда”, — говорится в сообщении.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда в следующем году составит 399,57 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минсоцполитики, Андрей Рева
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