Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу канадского главы правительства.

Встреча состоялась в четверг, 22 августа.

“Премьер-министр и государственный секретарь обменялись мнениями по ряду текущих глобальных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, Украину и Джамму и Кашмир. Они также обменялись мнениями по взаимодействию Канады и США в Арктике”, — говорится в сообщении.

При этом, подробности обсуждения по Украине и других темах не сообщаются.

Также канадский премьер подтвердил многолетнюю позицию Канады кастально канадского суверенитета над Северо-Западным проходом в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, они отметили прочность канадско-американского партнерства, которая будет еще больше усилена путем ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле. Также политики не обошли отношения с Китаем.

Как информировал УНН, в Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху обсудили визит последнего в Украину.