Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 21:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3660
Версия для печати

Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине

Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу канадского главы правительства.

Встреча состоялась в четверг, 22 августа.

“Премьер-министр и государственный секретарь обменялись мнениями по ряду текущих глобальных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, Украину и Джамму и Кашмир. Они также обменялись мнениями по взаимодействию Канады и США в Арктике”, — говорится в сообщении.

При этом, подробности обсуждения по Украине и других темах не сообщаются.

Также канадский премьер подтвердил многолетнюю позицию Канады кастально канадского суверенитета над Северо-Западным проходом в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, они отметили прочность канадско-американского партнерства, которая будет еще больше усилена путем ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле. Также политики не обошли отношения с Китаем.

Как информировал УНН, в Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху обсудили визит последнего в Украину.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.