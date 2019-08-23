По случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II

КИЕВ. 23 августа. УНН. В адрес Президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

“В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформами в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействии экономическому росту. Украинская нация имеет воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений”, — указано в приветственном сообщении с США.

Также поздравления с Днем Независимости Украины поступило от Королевы Великобритании Елизаветы Второй.

“С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы”, — говорится в тексте.

Напоминаем, Украину с Днем Независимости поздравили в социальных сетях американские и британские дипломаты.