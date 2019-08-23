Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем независимости

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Французской Республики Эммануэль Макрона в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией”, — отметил президент Франции.

“Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир”, — добавил Эммануэль Макрон.

Стоит напомнить, что по случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.