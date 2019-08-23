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Зеленский встретился с руководством Всемирного банка

Зеленский встретился с руководством Всемирного банка

Владимир Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка

Источник: ОПУ

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированные в реформировании страны. "Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд. Владимир Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Глава государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, НБУ и Всемирный банк обсудили урегулирование проблемных кредитов.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Владимир Зеленский
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