День Независимости на празднование прибывают высокие и почетные гости

КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре Киева вскоре начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, сообщает УНН.

На трибунах предназначенных для высоких гостей уже присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Также присутствовали члены Кабмина, в частности министра финансов Оксана Маркарова, министр спорта Игорь Жданов, Министр обороны Степан Полторак, а также Омбудсмен Людмила Денисова. Кроме того присутствуют предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, почетный патриарх ПЦУ Филарет и предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий.

Также на трибунах замечен грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Вместе с тем на трибуне отсутствует 5 президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, праздничные мероприятия начнутся в 9.30.