Помпео поздравил от имени Трампа украинцев с Днем Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил украинцев от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа с 28-й годовщиной независимости Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распространенное государственным департаментом США поздравление.

"От имени Президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны", - поздравил Помпео.

В поздравлении отмечается, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, защищенной в пределах ее международно признанных границ, включая оккупированные районы Донбасса и Крым, и ее стойкости против российской агрессии.

"Нынешние президентские и парламентские выборы подтвердили стремление украинцев к мирному, богатому и демократическому будущему. Как отметил Президент Зеленский, реализовав свой потенциал, Украина может стать образцом для других стран региона и за его пределами", - отметил Помпео.

По его словам, Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной в этот момент исторической возможности и надеются на сотрудничество с новым правительством и народом Украины для продвижения реформ, необходимых для успеха Украины.

"Наилучшие пожелания к радостному Дню Независимости и мира и достатка в год, что впереди", - добавил он.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости словами "Слава Украине".