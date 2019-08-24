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Глава МИД Литвы поздравил Украину с Днем Независимости

Глава МИД Литвы поздравил Украину с Днем Независимости

Линас Линкявичюс

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с 28-й годовщиной независимости. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. Литва и Украина всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За Вашу и нашу свободу!" - написал Линкявичюс.

Напомним, по случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Источник: УНН
Теги: Литва, День Независимости
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