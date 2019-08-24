Германия будет поддерживать Украину на пути реформ - посол

КИЕВ. 24 августа. УНН. Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Об этом в видеопоздравлении с Днем Независимости Украины заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен на украинском языке, передает УНН.

"Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днем Независимости! Украина близка моему сердцу, я вернулась сюда через четыре года и была очень рада видеть и чувствовать перемены к лучшему. Вам действительно есть чем гордиться", - указала посол Германии.

Она подчеркнула, что связи между Украиной и Германией очень тесные.

"Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Желаю вам мира, стабильности и процветания", - добавила Фельдгузен.

Напомним, по случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.