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Германия будет поддерживать Украину на пути реформ - посол

Германия будет поддерживать Украину на пути реформ - посол

Анка Фельдгузен

КИЕВ. 24 августа. УНН. Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Об этом в видеопоздравлении с Днем Независимости Украины заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен на украинском языке, передает УНН.

"Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днем Независимости! Украина близка моему сердцу, я вернулась сюда через четыре года и была очень рада видеть и чувствовать перемены к лучшему. Вам действительно есть чем гордиться", - указала посол Германии.

Она подчеркнула, что связи между Украиной и Германией очень тесные.

"Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Желаю вам мира, стабильности и процветания", - добавила Фельдгузен.

Напомним, по случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Источник: УНН
Теги: Германия, День Независимости
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